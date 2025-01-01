Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Roger Ross Williams
Awards
Awards and nominations of Roger Ross Williams
Roger Ross Williams
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Roger Ross Williams
Academy Awards, USA 2010
Best Documentary Short Film
Winner
Academy Awards, USA 2017
Best Documentary Feature
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2024
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Original Interactive Program
Nominee
Outstanding Original Interactive Program
Nominee
Sundance Film Festival 2016
Documentary
Winner
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2013
Documentary
Nominee
Berlin International Film Festival 2023
Berlinale Documentary Award
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree