Kinoafisha Persons Roger Ross Williams Awards

Awards and nominations of Roger Ross Williams

Roger Ross Williams
Academy Awards, USA 2010 Academy Awards, USA 2010
Best Documentary Short Film
Winner
Academy Awards, USA 2017 Academy Awards, USA 2017
Best Documentary Feature
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Original Interactive Program
Nominee
Sundance Film Festival 2016 Sundance Film Festival 2016
Documentary
Winner
Sundance Film Festival 2013 Sundance Film Festival 2013
Documentary
Nominee
Berlin International Film Festival 2023 Berlin International Film Festival 2023
Berlinale Documentary Award
Nominee
