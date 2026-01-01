Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Turner Ross
Awards
Awards and nominations of Turner Ross
Turner Ross
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Turner Ross
Venice Film Festival 2023
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2015
Documentary
Winner
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2020
Documentary
Nominee
Berlin International Film Festival 2020
Best Documentary Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree