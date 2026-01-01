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Kinoafisha Persons Turner Ross Awards

Awards and nominations of Turner Ross

Turner Ross
Awards and nominations of Turner Ross
Venice Film Festival 2023 Venice Film Festival 2023
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2015 Sundance Film Festival 2015
Documentary
Winner
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2020 Sundance Film Festival 2020
Documentary
Nominee
Berlin International Film Festival 2020 Berlin International Film Festival 2020
Best Documentary Film
Nominee
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