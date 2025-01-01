Menu
Kinoafisha Persons Nadav Lapid Awards

Nadav Lapid
Cannes Film Festival 2021 Cannes Film Festival 2021
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2006 Cannes Film Festival 2006
Cinefondation Award
Nominee
Cannes Film Festival 2004 Cannes Film Festival 2004
Cinefondation Award
Nominee
 Cinefondation Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2019 Berlin International Film Festival 2019
Best Film
Winner
Competition
Winner
Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2015 Berlin International Film Festival 2015
Best Short film
Nominee
