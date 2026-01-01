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Filmography
Aleksandra Maciuszek
Aleksandra Maciuszek
Kinoafisha
Persons
Aleksandra Maciuszek
Aleksandra Maciuszek
Aleksandra Maciuszek
Occupation
Director, Writer, Producer
Popular Films
7.9
Casa Blanca
(2015)
Filmography
Genre
All
Documentary
Drama
Year
All
2015
All
1
Films
1
Director
1
Writer
1
7.9
Casa Blanca
Casa Blanca
Documentary, Drama
2015, Poland / Mexico / Cuba
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