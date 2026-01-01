Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksandra Maciuszek Aleksandra Maciuszek
Kinoafisha Persons Aleksandra Maciuszek

Aleksandra Maciuszek

Aleksandra Maciuszek

Occupation
Director, Writer, Producer

Popular Films

Casa Blanca 7.9
Casa Blanca (2015)

Filmography

Genre
Year
Casa Blanca 7.9
Casa Blanca Casa Blanca
Documentary, Drama 2015, Poland / Mexico / Cuba
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more