Kinoafisha
Marinos Kartikkis
Occupation
Director, Writer, Producer
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
7.7
Family Member
(2015)
6.9
Honey and Wine
(2006)
Filmography
7.7
Family Member
Melos Ikogenias / Family Member
Drama
2015, Cyprus
6.9
Honey and Wine
Meli kai krasi
Drama
2006, Cyprus
