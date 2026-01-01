Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marinos Kartikkis Marinos Kartikkis
Kinoafisha Persons Marinos Kartikkis

Marinos Kartikkis

Marinos Kartikkis

Occupation
Director, Writer, Producer
Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Family Member 7.7
Family Member (2015)
Honey and Wine 6.9
Honey and Wine (2006)

Filmography

Genre
Year
Family Member 7.7
Family Member Melos Ikogenias / Family Member
Drama 2015, Cyprus
Honey and Wine 6.9
Honey and Wine Meli kai krasi
Drama 2006, Cyprus
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more