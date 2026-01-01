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Aleksandr Anikeyenko Aleksandr Anikeyenko
Kinoafisha Persons Aleksandr Anikeyenko

Aleksandr Anikeyenko

Aleksandr Anikeyenko

Actor type
Dramatic actress, Science-fiction heroine

Popular Films

Bipedalism 6.1
Bipedalism (2004)
Killed by Lightning 5.9
Killed by Lightning (2002)

Filmography

Genre
Year
Bipedalism 6.1
Bipedalism Bipedalism
Drama, Sci-Fi 2004, Russia
Killed by Lightning 5.9
Killed by Lightning Killed by Lightning
Drama, Sci-Fi 2002, Russia / Netherlands / Switzerland
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