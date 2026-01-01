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Filmography
Aleksandr Anikeyenko
Aleksandr Anikeyenko
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Anikeyenko
Aleksandr Anikeyenko
Aleksandr Anikeyenko
Actor type
Dramatic actress
,
Science-fiction heroine
Popular Films
6.1
Bipedalism
(2004)
5.9
Killed by Lightning
(2002)
Filmography
Genre
All
Drama
Sci-Fi
Year
All
2004
2002
All
2
Films
2
Actress
2
6.1
Bipedalism
Bipedalism
Drama, Sci-Fi
2004, Russia
5.9
Killed by Lightning
Killed by Lightning
Drama, Sci-Fi
2002, Russia / Netherlands / Switzerland
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