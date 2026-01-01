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Kinoafisha Persons Nína Dögg Filippusdóttir Awards

Awards and nominations of Nína Dögg Filippusdóttir

Nína Dögg Filippusdóttir
Awards and nominations of Nína Dögg Filippusdóttir
Berlin International Film Festival 2003 Berlin International Film Festival 2003
EFP Shooting Star
Winner
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