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Filmography
Aleksey Dranitsyn
Aleksey Dranitsyn
Kinoafisha
Persons
Aleksey Dranitsyn
Aleksey Dranitsyn
Aleksey Dranitsyn
Occupation
Actor
Actor type
Science-fiction heroine
,
Comedy actress
Popular Films
6.5
His Name Was Robert
(1967)
Filmography
Genre
All
Comedy
Sci-Fi
Year
All
1967
All
1
Films
1
Actress
1
6.5
His Name Was Robert
Evo Zvali Robert
Sci-Fi, Comedy
1967, USSR
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