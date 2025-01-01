Menu
Lucia Aniello
Awards and nominations of Lucia Aniello
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
