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Eldar Kalimulin
Eldar Kalimulin
Kinoafisha
Persons
Eldar Kalimulin
Eldar Kalimulin
Eldar Kalimulin
Date of Birth
20 September 1993
Age
32 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
,
Science-fiction hero
Popular Films
7.3
Autsors
(2025)
7.3
Better Than Us
(2018)
7.3
Ohotniki za prizrakom
(2025)
Filmography
Hottabych
Family, Fantasy
2027, Russia
Watch trailer
Fake
Thriller, Drama
2026, Russia
Advokaty
Drama, Comedy
2026, Russia
Vse v tvoih rukah
Comedy, Romantic
2026, Russia
Obshchina
Detective, Thriller
2026, Russia
Zheka Rassel
Comedy
2026, Russia
7.3
Autsors
Drama
2025, Russia
7.3
Ohotniki za prizrakom
Thriller, Mystery
2025, Russia
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