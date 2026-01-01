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Eldar Kalimulin
Eldar Kalimulin Eldar Kalimulin
Kinoafisha Persons Eldar Kalimulin

Eldar Kalimulin

Eldar Kalimulin

Date of Birth
20 September 1993
Age
32 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, Science-fiction hero

Popular Films

Autsors 7.3
Autsors (2025)
Better Than Us 7.3
Better Than Us (2018)
Ohotniki za prizrakom 7.3
Ohotniki za prizrakom (2025)

Filmography

Hottabych
Hottabych
Family, Fantasy 2027, Russia
Watch trailer
Fake
Fake
Thriller, Drama 2026, Russia
Advokaty
Advokaty
Drama, Comedy 2026, Russia
Vse v tvoih rukah
Vse v tvoih rukah
Comedy, Romantic 2026, Russia
Obshchina
Detective, Thriller 2026, Russia
Zheka Rassel
Zheka Rassel
Comedy 2026, Russia
Autsors 7.3
Autsors
Drama 2025, Russia
Ohotniki za prizrakom 7.3
Ohotniki za prizrakom
Thriller, Mystery 2025, Russia
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