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Shafiga Mammadova
Shafiga Mammadova
Kinoafisha
Persons
Shafiga Mammadova
Shafiga Mammadova
Shafiga Mammadova
Date of Birth
30 March 1945
Age
81 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
7.9
Interrogation
(1979)
Filmography
7.9
Interrogation
Istintaq
Drama, Crime
1979, USSR
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