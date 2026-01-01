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Shafiga Mammadova Shafiga Mammadova
Kinoafisha Persons Shafiga Mammadova

Shafiga Mammadova

Shafiga Mammadova

Date of Birth
30 March 1945
Age
81 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Interrogation 7.9
Interrogation (1979)

Filmography

Interrogation 7.9
Interrogation Istintaq
Drama, Crime 1979, USSR
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