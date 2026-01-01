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Nina Grigorevna Kornienko
Nina Grigorevna Kornienko
Kinoafisha
Persons
Nina Grigorevna Kornienko
Nina Grigorevna Kornienko
Nina Grigorevna Kornienko
Date of Birth
11 January 1943
Age
83 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actress
,
Voice actress
,
Comedy actress
Popular Films
7.7
Martynko
(1987)
7.6
Gorodskoy romans
(1970)
7.5
Chudak iz pyatogo B
(1972)
Filmography
3.5
Zakroy glaza
Zakroy glaza
Fantasy
2016, Russia
6.8
A Quiet Outpost
Tikhaya zastava
Drama, War
2010, Russia
Watch trailer
7.7
Martynko
Martynko
Animation
1987, USSR
6.7
Nochnoy tsvetok
Nochnoy tsvetok
Animation
1984, USSR
6.8
The Appointment
Naznacheniye
Comedy
1980, USSR
7.5
Chudak iz pyatogo B
Chudak iz pyatogo B
Comedy, Children's
1972, USSR
7.6
Gorodskoy romans
Gorodskoy romans
Romantic
1970, USSR
6.8
The Day Ahead
The Day Ahead
Drama
1970, USSR
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