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Nina Grigorevna Kornienko
Nina Grigorevna Kornienko Nina Grigorevna Kornienko
Kinoafisha Persons Nina Grigorevna Kornienko

Nina Grigorevna Kornienko

Nina Grigorevna Kornienko

Date of Birth
11 January 1943
Age
83 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actress, Voice actress, Comedy actress

Popular Films

Martynko 7.7
Martynko (1987)
Gorodskoy romans 7.6
Gorodskoy romans (1970)
Chudak iz pyatogo B 7.5
Chudak iz pyatogo B (1972)

Filmography

Zakroy glaza 3.5
Zakroy glaza Zakroy glaza
Fantasy 2016, Russia
A Quiet Outpost 6.8
A Quiet Outpost Tikhaya zastava
Drama, War 2010, Russia
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Martynko 7.7
Martynko Martynko
Animation 1987, USSR
Nochnoy tsvetok 6.7
Nochnoy tsvetok Nochnoy tsvetok
Animation 1984, USSR
The Appointment 6.8
The Appointment Naznacheniye
Comedy 1980, USSR
Chudak iz pyatogo B 7.5
Chudak iz pyatogo B Chudak iz pyatogo B
Comedy, Children's 1972, USSR
Gorodskoy romans 7.6
Gorodskoy romans Gorodskoy romans
Romantic 1970, USSR
The Day Ahead 6.8
The Day Ahead The Day Ahead
Drama 1970, USSR
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