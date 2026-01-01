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Yuliya Sidorova
Yuliya Sidorova
Kinoafisha
Persons
Yuliya Sidorova
Yuliya Sidorova
Yuliya Sidorova
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
5.7
Limita
(1994)
Filmography
5.7
Limita
Limita
Drama
1994, Russia
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