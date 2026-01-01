Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marina Pertegas
Kinoafisha Persons Marina Pertegas

Marina Pertegas

Popular Films

Andrey Tarkovskiy. Zhizn i sudba. Vozvraschenie 0.0
Andrey Tarkovskiy. Zhizn i sudba. Vozvraschenie (1989)

Filmography

Genre
Year
Andrey Tarkovskiy. Zhizn i sudba. Vozvraschenie
Andrey Tarkovskiy. Zhizn i sudba. Vozvraschenie
Documentary 1989, USSR
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more