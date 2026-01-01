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Kinoafisha
Persons
Mauro Andrizzi
Awards
Awards and nominations of Mauro Andrizzi
Mauro Andrizzi
About
Awards
Awards and nominations of Mauro Andrizzi
Venice Film Festival 2011
Best Medium Length Film
Winner
Queer Lion
Nominee
Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 2010
Queer Lion
Winner
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