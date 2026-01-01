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Kinoafisha Persons Mauro Andrizzi Awards

Awards and nominations of Mauro Andrizzi

Mauro Andrizzi
Awards and nominations of Mauro Andrizzi
Venice Film Festival 2011 Venice Film Festival 2011
Best Medium Length Film
Winner
Queer Lion
Nominee
 Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 2010 Venice Film Festival 2010
Queer Lion
Winner
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