Mauro Andrizzi

Date of Birth
28 March 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Director, Writer, Producer

Popular Films

A Shanghai Bride 5.7
A Shanghai Bride (2016)

Filmography

Genre
Year
A Shanghai Bride 5.7
A Shanghai Bride Una novia de Shanghai
Comedy 2016, China / Argentina
