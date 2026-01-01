Menu
Mauro Andrizzi
Mauro Andrizzi
Mauro Andrizzi
Mauro Andrizzi
Mauro Andrizzi
Date of Birth
28 March 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Director, Writer, Producer
Popular Films
5.7
A Shanghai Bride
(2016)
Filmography
1
Films
1
Director
1
Writer
1
5.7
A Shanghai Bride
Una novia de Shanghai
Comedy
2016, China / Argentina
