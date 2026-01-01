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Nelly Karim
Nelly Karim
Kinoafisha
Persons
Nelly Karim
Nelly Karim
Nelly Karim
Date of Birth
18 December 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actress
Height
164 cm (5 ft 5 in)
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Thriller heroine
Popular Films
8.2
Voy! Voy! Voy!
(2023)
7.8
El Sett
(2025)
7.5
Clash
(2016)
Filmography
7.8
El Sett
El Set
Biography
2025, Egypt
4.1
Gawaza x Ganaza
Gawaza Wla Ganaza
Comedy, Drama
2025,
8.2
Voy! Voy! Voy!
Voy! Voy! Voy!
Drama, Comedy, Sport
2023, Egypt
Watch trailer
5.3
The Devil's Promise
Drama, Thriller
2022, Egypt
7.5
Clash
Eshtebak / Clash
Drama
2016, Egypt
6.5
Alzheimer's
Alzheimer's
Comedy, Drama
2010, Egypt
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