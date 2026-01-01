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Nelly Karim Nelly Karim
Kinoafisha Persons Nelly Karim

Nelly Karim

Nelly Karim

Date of Birth
18 December 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actress
Height
164 cm (5 ft 5 in)
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Thriller heroine

Popular Films

Voy! Voy! Voy! 8.2
Voy! Voy! Voy! (2023)
El Sett 7.8
El Sett (2025)
Clash 7.5
Clash (2016)

Filmography

El Sett 7.8
El Sett El Set
Biography 2025, Egypt
Gawaza x Ganaza 4.1
Gawaza x Ganaza Gawaza Wla Ganaza
Comedy, Drama 2025,
Voy! Voy! Voy! 8.2
Voy! Voy! Voy! Voy! Voy! Voy!
Drama, Comedy, Sport 2023, Egypt
Watch trailer
The Devil's Promise 5.3
The Devil's Promise
Drama, Thriller 2022, Egypt
Clash 7.5
Clash Eshtebak / Clash
Drama 2016, Egypt
Alzheimer's 6.5
Alzheimer's Alzheimer's
Comedy, Drama 2010, Egypt
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