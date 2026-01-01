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Kinoafisha
Persons
Mohamed Diab
Awards
Awards and nominations of Mohamed Diab
Mohamed Diab
About
Awards
Awards and nominations of Mohamed Diab
Cannes Film Festival 2016
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2021
Best Film
Winner
Lanterna Magica Award
Winner
Best Film
Nominee
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