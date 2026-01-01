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Kinoafisha Persons Mohamed Diab Awards

Awards and nominations of Mohamed Diab

Mohamed Diab
Awards and nominations of Mohamed Diab
Cannes Film Festival 2016 Cannes Film Festival 2016
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2021 Venice Film Festival 2021
Best Film
Winner
Lanterna Magica Award
Winner
Best Film
Nominee
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