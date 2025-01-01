Menu
Awards and nominations of Laure Calamy

Laure Calamy
Venice Film Festival 2021 Venice Film Festival 2021
Best Actress
Winner
Sundance Film Festival 2015 Sundance Film Festival 2015
Short Film Special Jury Prize
Winner
