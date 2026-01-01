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Kinoafisha Persons Alain Guiraudie Awards

Awards and nominations of Alain Guiraudie

Alain Guiraudie
Awards and nominations of Alain Guiraudie
Cannes Film Festival 2013 Cannes Film Festival 2013
Un Certain Regard - Directing Prize
Winner
Queer Palm
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2024 Cannes Film Festival 2024
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2016 Cannes Film Festival 2016
Palme d'Or
Nominee
 Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2009 Cannes Film Festival 2009
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Cannes Film Festival 2003 Cannes Film Festival 2003
AFCAE Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2022 Berlin International Film Festival 2022
Best Feature Film
Nominee
 Feature Film
Nominee
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