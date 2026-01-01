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Kinoafisha
Persons
Alain Guiraudie
Awards
Awards and nominations of Alain Guiraudie
Alain Guiraudie
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Awards
Awards and nominations of Alain Guiraudie
Cannes Film Festival 2013
Un Certain Regard - Directing Prize
Winner
Queer Palm
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2024
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2016
Palme d'Or
Nominee
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2009
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Cannes Film Festival 2003
AFCAE Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2022
Best Feature Film
Nominee
Feature Film
Nominee
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