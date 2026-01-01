Menu
Marius Žaromskis
Marius Žaromskis
Date of Birth
30 July 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Leo
Height
175 cm (5 ft 9 in)
Actor type
Dramatic actor
7.1
Greater Things
(2015)
7.1
Greater Things
Drama
2015, Great Britain / Japan / Switzerland
