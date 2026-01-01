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Filmography
Aleksey Bystritskiy
Aleksey Bystritskiy
Kinoafisha
Persons
Aleksey Bystritskiy
Aleksey Bystritskiy
Aleksey Bystritskiy
Popular Films
7.0
Murderous Fervour
(2021)
6.8
Strazhnik
(2023)
6.4
Baikal rangers
(2021)
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2015
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Films
1
TV Shows
8
Director
8
Writer
2
Chislo zverya
Detective
2026, Russia
6.8
Strazhnik
Detective, Drama
2023, Russia
Svet v tvoem okne
Romantic,
2021, Russia
7
Murderous Fervour
Mystery
2021, Russia
6.4
Baikal rangers
Action
2021, Russia
4.4
The Battalion
Drama, Action, War,
2019, Russia
6.3
Pulya
Crime, Detective
2018, Russia
3.5
Graveyard Shift
Action, Crime, Detective
2018, Russia
4.6
Orden
Orden
Drama
2015, Russia
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