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Kinoafisha Persons Maria Rosaria Omaggio Awards

Awards and nominations of Maria Rosaria Omaggio

Maria Rosaria Omaggio
Awards and nominations of Maria Rosaria Omaggio
Venice Film Festival 2013 Venice Film Festival 2013
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
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