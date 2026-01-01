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Norika Fujiwara
Norika Fujiwara
Kinoafisha
Persons
Norika Fujiwara
Norika Fujiwara
Norika Fujiwara
Date of Birth
28 June 1971
Age
55 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress, Producer
Actor type
Comedy actress
,
Action heroine
Popular Films
7.2
Survival Family
(2016)
5.3
China Strike Force
(2000)
Filmography
7.2
Survival Family
Sabaibaru famiri
Comedy
2016, Japan
5.3
China Strike Force
Leui ting jin ging
Action
2000, Hong Kong
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