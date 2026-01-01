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Norika Fujiwara Norika Fujiwara
Kinoafisha Persons Norika Fujiwara

Norika Fujiwara

Norika Fujiwara

Date of Birth
28 June 1971
Age
55 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress, Producer
Actor type
Comedy actress, Action heroine

Popular Films

Survival Family 7.2
Survival Family (2016)
China Strike Force 5.3
China Strike Force (2000)

Filmography

Survival Family 7.2
Survival Family Sabaibaru famiri
Comedy 2016, Japan
China Strike Force 5.3
China Strike Force Leui ting jin ging
Action 2000, Hong Kong
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