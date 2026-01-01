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Monika Naydenova
Monika Naydenova
Kinoafisha
Persons
Monika Naydenova
Monika Naydenova
Monika Naydenova
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
6.7
Thirst
(2015)
Filmography
6.7
Thirst
Jajda / Thirst
Drama
2015, Bulgaria
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