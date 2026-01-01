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Michal Rogalski
Michal Rogalski
Kinoafisha
Persons
Michal Rogalski
Michal Rogalski
Michal Rogalski
Date of Birth
8 February 1970
Age
56 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Director, Writer, Actor
Popular Films
7.1
Furia
(2021)
6.2
Summer Solstice
(2015)
5.6
Hitler's Aunt
(2021)
Filmography
7.1
Furia
Drama, Crime, Thriller
2021, Norway
5.2
Dawid i Elfy
Dawid i Elfy
Comedy, Family, Fantasy
2021, Poland
5.6
Hitler's Aunt
Ciotka Hitlera
Drama, War
2021, Poland
6.2
Summer Solstice
Letnie przesilenie
Drama
2015, Poland / Germany
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