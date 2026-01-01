Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Michal Rogalski Michal Rogalski
Kinoafisha Persons Michal Rogalski

Michal Rogalski

Michal Rogalski

Date of Birth
8 February 1970
Age
56 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Director, Writer, Actor

Popular Films

Furia 7.1
Furia (2021)
Summer Solstice 6.2
Summer Solstice (2015)
Hitler's Aunt 5.6
Hitler's Aunt (2021)

Filmography

Furia 7.1
Furia
Drama, Crime, Thriller 2021, Norway
Dawid i Elfy 5.2
Dawid i Elfy Dawid i Elfy
Comedy, Family, Fantasy 2021, Poland
Hitler's Aunt 5.6
Hitler's Aunt Ciotka Hitlera
Drama, War 2021, Poland
Summer Solstice 6.2
Summer Solstice Letnie przesilenie
Drama 2015, Poland / Germany
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more