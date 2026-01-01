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Kinoafisha
Persons
Malika Zouhali-Worrall
Awards
Awards and nominations of Malika Zouhali-Worrall
Malika Zouhali-Worrall
About
Awards
Awards and nominations of Malika Zouhali-Worrall
Berlin International Film Festival 2012
Best Documentary Film
Winner
Best Documentary Film
Winner
Cinema Fairbindet Prize
Winner
Cinema Fairbindet Prize
Winner
Documentary Film
Nominee
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