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Kinoafisha Persons Malika Zouhali-Worrall Awards

Awards and nominations of Malika Zouhali-Worrall

Malika Zouhali-Worrall
Awards and nominations of Malika Zouhali-Worrall
Berlin International Film Festival 2012 Berlin International Film Festival 2012
Best Documentary Film
Winner
Best Documentary Film
Winner
Cinema Fairbindet Prize
Winner
Cinema Fairbindet Prize
Winner
Documentary Film
Nominee
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