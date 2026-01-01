Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Tonino Guerra
Awards
Awards and nominations of Tonino Guerra
Tonino Guerra
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Tonino Guerra
Academy Awards, USA 1976
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1967
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1966
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1984
Best Screenplay
Winner
Best Screenplay
Winner
Venice Film Festival 1994
Pietro Bianchi Award
Winner
Moscow International Film Festival 1995
Honorary Prize
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree