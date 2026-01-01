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Kinoafisha Persons Tonino Guerra Awards

Awards and nominations of Tonino Guerra

Tonino Guerra
Awards and nominations of Tonino Guerra
Academy Awards, USA 1976 Academy Awards, USA 1976
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1967 Academy Awards, USA 1967
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1966 Academy Awards, USA 1966
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1984 Cannes Film Festival 1984
Best Screenplay
Winner
Best Screenplay
Winner
Venice Film Festival 1994 Venice Film Festival 1994
Pietro Bianchi Award
Winner
Moscow International Film Festival 1995 Moscow International Film Festival 1995
Honorary Prize
Winner
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