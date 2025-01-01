Menu
Dorota Kobiela
Awards and nominations of Dorota Kobiela
Academy Awards, USA 2018
Best Animated Feature Film
Nominee
Nominee
 Best Animated Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2018
Best Animated Feature Film
Nominee
Nominee
 Best Animated Feature Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2023
Baltic Film Competition
Nominee
Nominee
