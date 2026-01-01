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About
Mohammad Reza Farzad
Mohammad Reza Farzad
Kinoafisha
Persons
Mohammad Reza Farzad
Mohammad Reza Farzad
Mohammad Reza Farzad
Occupation
Director, Writer, Producer
Popular Films
0.0
Wedding: A Film
(2015)
Filmography
Wedding: A Film
Wedding: A Film
Documentary
2015, Iran
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