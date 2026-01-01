Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksandr Volkhonsky Aleksandr Volkhonsky
Kinoafisha Persons Aleksandr Volkhonsky

Aleksandr Volkhonsky

Aleksandr Volkhonsky

Actor type
Dramatic actress, Science-fiction heroine

Popular Films

Defeat after victory 7.5
Defeat after victory (1988)
Prishelets 6.9
Prishelets (2024)
Gubernator 6.7
Gubernator (1991)

Filmography

Genre
Year
Prishelets 6.9
Prishelets Prishelets
Sci-Fi, Drama 2024, Russia
Watch trailer
Gubernator 6.7
Gubernator Gubernator
History, Drama 1991, USSR
Defeat after victory 7.5
Defeat after victory Defeat after victory
Drama 1988, USSR
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more