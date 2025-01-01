Menu
Jiří Menzel
Awards and nominations of Jiří Menzel
BAFTA Awards 1969
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1994
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1981
Special Mention
Winner
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2007
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1990
Golden Berlin Bear
Winner
Competition
Winner
Berlin International Film Festival 1975
Golden Berlin Bear
Nominee
