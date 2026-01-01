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Filmography
Aleksei Vakhrushev
Aleksei Vakhrushev
Kinoafisha
Persons
Aleksei Vakhrushev
Aleksei Vakhrushev
Aleksei Vakhrushev
Date of Birth
2 February 1969
Age
57 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Director, Writer, Producer
Popular Films
7.4
Kniga Tundry. Povest' o Vukvukaye - malen'kom kamne
(2011)
6.7
Книга моря
(2018)
Filmography
Genre
All
Adventure
Documentary
Drama
Family
Year
All
2018
2011
All
2
Films
2
Writer
2
Director
2
Producer
2
6.7
Книга моря
Книга моря
Documentary
2018, Russia
Watch trailer
7.4
Kniga Tundry. Povest' o Vukvukaye - malen'kom kamne
Kniga Tundry. Povest' o Vukvukaye - malen'kom kamne
Family, Documentary, Drama, Adventure
2011, Russia
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