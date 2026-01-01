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Aleksei Vakhrushev Aleksei Vakhrushev
Kinoafisha Persons Aleksei Vakhrushev

Aleksei Vakhrushev

Aleksei Vakhrushev

Date of Birth
2 February 1969
Age
57 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Director, Writer, Producer

Popular Films

Kniga Tundry. Povest' o Vukvukaye - malen'kom kamne 7.4
Kniga Tundry. Povest' o Vukvukaye - malen'kom kamne (2011)
Книга моря 6.7
Книга моря (2018)

Filmography

Genre
Year
Книга моря 6.7
Книга моря Книга моря
Documentary 2018, Russia
Watch trailer
Kniga Tundry. Povest' o Vukvukaye - malen'kom kamne 7.4
Kniga Tundry. Povest' o Vukvukaye - malen'kom kamne Kniga Tundry. Povest' o Vukvukaye - malen'kom kamne
Family, Documentary, Drama, Adventure 2011, Russia
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