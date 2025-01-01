Menu
Awards and nominations of Jane Magnusson

Jane Magnusson
Cannes Film Festival 2018 Cannes Film Festival 2018
Golden Eye
Nominee
Sundance Film Festival 2018 Sundance Film Festival 2018
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2014 Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Baltic Sea
Winner
Sleepwalkers Grand Prize
Nominee
