Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Jane Magnusson
Awards
Awards and nominations of Jane Magnusson
Jane Magnusson
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Jane Magnusson
Cannes Film Festival 2018
Golden Eye
Nominee
Sundance Film Festival 2018
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Baltic Sea
Winner
Sleepwalkers Grand Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree