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Enrique Carreras Enrique Carreras
Kinoafisha Persons Enrique Carreras

Enrique Carreras

Enrique Carreras

Date of Birth
6 January 1925
Age
70 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
29 August 1995
Occupation
Director, Writer, Producer

Popular Films

La sonrisa de mamá 5.5
La sonrisa de mamá (1972)

Filmography

La sonrisa de mamá 5.5
La sonrisa de mamá La sonrisa de mamá
Musical, Comedy 1972, Argentina
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