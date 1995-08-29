Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Awards
Enrique Carreras
Enrique Carreras
Kinoafisha
Persons
Enrique Carreras
Enrique Carreras
Enrique Carreras
Date of Birth
6 January 1925
Age
70 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
29 August 1995
Occupation
Director, Writer, Producer
Popular Films
5.5
La sonrisa de mamá
(1972)
Filmography
5.5
La sonrisa de mamá
La sonrisa de mamá
Musical, Comedy
1972, Argentina
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree