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Kinoafisha Persons Alberto Cavalcanti Awards

Awards and nominations of Alberto Cavalcanti

Alberto Cavalcanti
Awards and nominations of Alberto Cavalcanti
Cannes Film Festival 1954 Cannes Film Festival 1954
Grand Prize of the Festival
Nominee
Venice Film Festival 1947 Venice Film Festival 1947
Grand International Award
Nominee
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