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Kinoafisha
Persons
Alberto Cavalcanti
Awards
Awards and nominations of Alberto Cavalcanti
Alberto Cavalcanti
About
Awards
Awards and nominations of Alberto Cavalcanti
Cannes Film Festival 1954
Grand Prize of the Festival
Nominee
Venice Film Festival 1947
Grand International Award
Nominee
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