Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Michael Riebl
Michael Riebl
Kinoafisha
Persons
Michael Riebl
Michael Riebl
Michael Riebl
Date of Birth
1 January 1960
Age
66 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director
Popular Films
7.7
Kommissar Rex
(1994)
6.8
Planet Ottakring
(2015)
Filmography
6.8
Planet Ottakring
Planet Ottakring
Comedy, Drama, Crime
2015, Austria
7.7
Kommissar Rex
Action, Crime, Detective
1994, Austria/Germany
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree