Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Michael Riebl Michael Riebl
Kinoafisha Persons Michael Riebl

Michael Riebl

Michael Riebl

Date of Birth
1 January 1960
Age
66 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director

Popular Films

Kommissar Rex 7.7
Kommissar Rex (1994)
Planet Ottakring 6.8
Planet Ottakring (2015)

Filmography

Planet Ottakring 6.8
Planet Ottakring Planet Ottakring
Comedy, Drama, Crime 2015, Austria
Kommissar Rex 7.7
Kommissar Rex
Action, Crime, Detective 1994, Austria/Germany
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more