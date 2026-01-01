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Lasse Carlsson
Lasse Carlsson
Kinoafisha
Persons
Lasse Carlsson
Lasse Carlsson
Lasse Carlsson
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
Popular Films
7.6
A Man Called Ove
(2015)
Filmography
7.6
A Man Called Ove
En man som heter Ove
Drama, Comedy
2015, Sweden
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