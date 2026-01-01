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Lasse Carlsson Lasse Carlsson
Kinoafisha Persons Lasse Carlsson

Lasse Carlsson

Lasse Carlsson

Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor

Popular Films

A Man Called Ove 7.6
A Man Called Ove (2015)

Filmography

A Man Called Ove 7.6
A Man Called Ove En man som heter Ove
Drama, Comedy 2015, Sweden
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