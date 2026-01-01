Menu
Adrian Titieni
Adrian Titieni
Adrian Titieni
Adrian Titieni
Adrian Titieni
Date of Birth
6 June 1963
Age
62 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor, Producer, Writer
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Thriller hero
Popular Films
9.1
Wild Romania
(2021)
8.9
Gasca de la Drept
(2025)
8.4
Timing
(2024)
6.8
Mentorii
Mentorii
Comedy
2025, Romania
Watch trailer
5
Marea pescuiala
Comedy
2025, Romania
8.9
Gasca de la Drept
Gasca de la Drept
Comedy, Drama
2025, Romania
6.7
Three Kilometres to the End of the World
Trei kilometri pâna la capatul lumii
Drama, Thriller
2024, Romania
Watch trailer
8.4
Timing
Timing
Drama
2024, Romania
Watch trailer
6.3
Duel in trei
Duel in trei
Comedy
2024, Romania
7.1
Familiar
Familiar
Drama
2023, France / Germany / Romania / Taiwan
9.1
Wild Romania
România Salbatica
Documentary
2021, Romania
5.6
The Father Who Moves Mountains
Tata muta muntii
Drama, Thriller
2021, Romania / Sweden
7.3
Queen Marie of Romania
Queen Marie of Romania
Drama
2019, Romania
Watch trailer
6.8
Charleston
Charleston
Drama, Comedy
2017, Romania / France
7.3
Graduation
Bacalaureat
Drama
2016, Romania / France / Belgium
6.8
Illegitimate
Ilegitim
Drama
2016, Romania / Poland / France
6.6
The Fixer
Fixeur
Drama
2016, Romania / France
6.7
Ana, mon amour
Ana, mon amour
Drama
2016, Romania / Germany / France
6.7
To Paris with the Identity Card
Doar cu buletinul la Paris
Drama
2015, Romania
7.3
Child's Pose
Pozitia copilului / Child's Pose
Drama
2013, Romania
Watch trailer
6.6
Domestic
Domestic
Drama, Comedy, Family
2012, Romania / Germany
7.9
The Oak
Balanta
Comedy, Drama
1992, Romania / France
7.5
Jacob
Iacob
Drama
1988, Romania
