Adrian Titieni Adrian Titieni
Kinoafisha Persons Adrian Titieni

Adrian Titieni

Adrian Titieni

Date of Birth
6 June 1963
Age
62 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor, Producer, Writer
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Thriller hero

Popular Films

Wild Romania 9.1
Wild Romania (2021)
Gasca de la Drept 8.9
Gasca de la Drept (2025)
Timing 8.4
Timing (2024)

Filmography

Genre
Year
Mentorii 6.8
Mentorii Mentorii
Comedy 2025, Romania
Watch trailer
Marea pescuiala 5
Marea pescuiala
Comedy 2025, Romania
Gasca de la Drept 8.9
Gasca de la Drept Gasca de la Drept
Comedy, Drama 2025, Romania
Three Kilometres to the End of the World 6.7
Three Kilometres to the End of the World Trei kilometri pâna la capatul lumii
Drama, Thriller 2024, Romania
Watch trailer
Timing 8.4
Timing Timing
Drama 2024, Romania
Watch trailer
Duel in trei 6.3
Duel in trei Duel in trei
Comedy 2024, Romania
Familiar 7.1
Familiar Familiar
Drama 2023, France / Germany / Romania / Taiwan
Wild Romania 9.1
Wild Romania România Salbatica
Documentary 2021, Romania
The Father Who Moves Mountains 5.6
The Father Who Moves Mountains Tata muta muntii
Drama, Thriller 2021, Romania / Sweden
Queen Marie of Romania 7.3
Queen Marie of Romania Queen Marie of Romania
Drama 2019, Romania
Watch trailer
Charleston 6.8
Charleston Charleston
Drama, Comedy 2017, Romania / France
Graduation 7.3
Graduation Bacalaureat
Drama 2016, Romania / France / Belgium
Illegitimate 6.8
Illegitimate Ilegitim
Drama 2016, Romania / Poland / France
The Fixer 6.6
The Fixer Fixeur
Drama 2016, Romania / France
Ana, mon amour 6.7
Ana, mon amour Ana, mon amour
Drama 2016, Romania / Germany / France
To Paris with the Identity Card 6.7
To Paris with the Identity Card Doar cu buletinul la Paris
Drama 2015, Romania
Child's Pose 7.3
Child's Pose Pozitia copilului / Child's Pose
Drama 2013, Romania
Watch trailer
Domestic 6.6
Domestic Domestic
Drama, Comedy, Family 2012, Romania / Germany
The Oak 7.9
The Oak Balanta
Comedy, Drama 1992, Romania / France
Jacob 7.5
Jacob Iacob
Drama 1988, Romania
