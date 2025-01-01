Menu
Kinoafisha Persons Carlotta Natoli Awards

Carlotta Natoli
Awards and nominations of Carlotta Natoli
Venice Film Festival 2004 Venice Film Festival 2004
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
