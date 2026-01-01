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Kumud Mishra
Kumud Mishra
Kinoafisha
Persons
Kumud Mishra
Kumud Mishra
Kumud Mishra
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
,
Thriller hero
,
Action hero
Popular Films
7.8
Rockstar
(2011)
7.6
Vadh 2
(2025)
7.6
Raanjhanaa
(2013)
Filmography
7.3
Assi
Assi
Drama, Thriller
2026, India
7.4
Dhabkaaro
Dhabkaaro
Drama
2026, India
Watch trailer
7.3
The Diplomat
The Diplomat
Drama, Thriller
2025, India
7.6
Vadh 2
Vadh 2
Crime, Thriller
2025, India
5.6
IC 814: The Kandahar Hijack
Thriller,
2024, India
6.8
Mr. & Mrs. Mahi
Mr. & Mrs. Mahi
Drama, Sport
2024, India
Watch trailer
6.5
Vedaa
Vedaa
Action, Drama, Thriller
2024, India
Watch trailer
5.1
Kuttey
Kuttey
Action, Comedy, Crime
2023, India
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