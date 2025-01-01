Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Alla Muzaleva
Alla Muzaleva
Alla Muzaleva
Date of Birth
1 August 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
7.2
Bolshoy
(2017)
2.9
Proverka na lyubov
(2013)
0.0
Slepaya
(2014)
Filmography
Genre
All
Ballet
Drama
Mystery
Reality-TV
Romantic
Year
All
2017
2015
2014
2013
All
5
Films
2
TV Shows
3
Actress
5
7.2
Bolshoy
Bolshoy
Drama, Ballet
2017, Russia
Watch trailer
Zhenskaya konsultaciya
Drama
2015, Russia
Slepaya
Drama, Mystery, Reality-TV
2014, Russia
Papa dlya Sofii
Romantic
2014, Russia
2.9
Proverka na lyubov
Proverka na lyubov
Romantic
2013, Russia
