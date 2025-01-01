Menu
Alla Muzaleva
Kinoafisha Persons Alla Muzaleva

Date of Birth
1 August 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Leo

Popular Films

Bolshoy 7.2
Bolshoy (2017)
Proverka na lyubov 2.9
Proverka na lyubov (2013)
Slepaya 0.0
Slepaya (2014)

Filmography

Genre
Year
All 5 Films 2 TV Shows 3 Actress 5
Bolshoy 7.2
Bolshoy
Drama, Ballet 2017, Russia
Watch trailer
Zhenskaya konsultaciya
Zhenskaya konsultaciya
Drama 2015, Russia
Slepaya
Slepaya
Drama, Mystery, Reality-TV 2014, Russia
Papa dlya Sofii
Papa dlya Sofii
Romantic 2014, Russia
Proverka na lyubov 2.9
Proverka na lyubov
Romantic 2013, Russia
