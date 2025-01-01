Menu
Aleksandr Boguslavskiy
Date of Birth
9 February 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Director, Writer
Popular Films
7.1
Vstretimsya vchera
(2024)
5.3
Beyond the Edge
(2017)
5.3
Abigail
(2019)
Filmography
Genre
All
Action
Adventure
Comedy
Drama
Fantasy
Mystery
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2025
2024
2023
2020
2019
2017
2013
All
10
Films
6
TV Shows
4
Director
10
Writer
3
Krasnoe ozero
Fantasy
2025, Russia
Zhizn zanovo
Drama, Comedy
2025, Russia
Nedetskoe kino
Fantasy, Comedy
2024, Russia
7.1
Vstretimsya vchera
Vstretimsya vchera
Drama, Sci-Fi
2024, Russia
Watch trailer
4.5
Skvoz vremya
Skvoz vremya
Thriller, Mystery
2023, Russia
Watch trailer
Pod kupolom
Sci-Fi, Adventure
2020, Russia
5.3
Abigail
Abigail
Fantasy
2019, Russia
Watch trailer
5.3
Beyond the Edge
Beyond the Edge
Action, Adventure, Sci-Fi
2017, Russia
Watch trailer
The Day After
Thriller, Sci-Fi
2013, Russia
Zabytye bogi
Sci-Fi
, Russia
