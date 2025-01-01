Menu
Aleksandr Boguslavskiy

Date of Birth
9 February 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Vstretimsya vchera 7.1
Vstretimsya vchera (2024)
Beyond the Edge 5.3
Beyond the Edge (2017)
Abigail 5.3
Abigail (2019)

Filmography

Genre
Year
Krasnoe ozero
Fantasy 2025, Russia
Zhizn zanovo
Drama, Comedy 2025, Russia
Nedetskoe kino
Nedetskoe kino
Fantasy, Comedy 2024, Russia
Vstretimsya vchera 7.1
Vstretimsya vchera
Drama, Sci-Fi 2024, Russia
Watch trailer
Skvoz vremya 4.5
Skvoz vremya
Thriller, Mystery 2023, Russia
Watch trailer
Pod kupolom
Pod kupolom
Sci-Fi, Adventure 2020, Russia
Abigail 5.3
Abigail
Fantasy 2019, Russia
Watch trailer
Beyond the Edge 5.3
Beyond the Edge
Action, Adventure, Sci-Fi 2017, Russia
Watch trailer
The Day After
The Day After
Thriller, Sci-Fi 2013, Russia
Zabytye bogi
Sci-Fi , Russia
