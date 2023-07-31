Menu
Maria Fuchs
Kinoafisha
Maria Fuchs
Date of Birth
2 January 1922
Age
101 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
31 July 2023
Popular Films
6.1
Dancing with Maria
(2014)
Filmography
1
Films
1
Actress
1
6.1
Dancing with Maria
Biography, Documentary
2014, Italy / Argentina
Watch trailer
