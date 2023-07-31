Maria Fuchs

Menu
Date of Birth
2 January 1922
Age
101 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
31 July 2023

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Dancing with Maria 6.1
Dancing with Maria Dancing with Maria
Biography, Documentary 2014, Italy / Argentina
