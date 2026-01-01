Menu
Matteo Scifoni
Matteo Scifoni
Date of Birth
1 January 1982
Age
44 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer, Producer
Popular Films
6.2
Bolgia totale
(2014)
Filmography
Genre
All
Crime
Drama
Year
All
2014
All
1
Films
1
Writer
1
Director
1
6.2
Bolgia totale
Bolgia totale
Crime, Drama
2014, Italy
