Mario Olivieri

Mario Olivieri

Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Perfidia 6.6
Perfidia (2014)

Filmography

Genre
Year
Perfidia 6.6
Perfidia Perfidia
Drama 2014, Italy
