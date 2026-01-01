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Kinoafisha Persons Bonifacio Angius Awards

Awards and nominations of Bonifacio Angius

Bonifacio Angius
Awards and nominations of Bonifacio Angius
Venice Film Festival 2025 Venice Film Festival 2025
Premio Carlo Lizzani
Winner
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