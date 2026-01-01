Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Adele Sandrock
Adele Sandrock
Kinoafisha
Persons
Adele Sandrock
Adele Sandrock
Adele Sandrock
Date of Birth
19 August 1863
Age
74 years old
Zodiac sign
Leo
Date of death
30 August 1937
Actor type
Comedy actress
Popular Films
6.3
Frühjahrsparade
(1934)
Filmography
Genre
All
Comedy
Year
All
1934
All
1
Films
1
Actress
1
6.3
Frühjahrsparade
Frühjahrsparade
Comedy
1934, Hungary / Austria / Germany
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree