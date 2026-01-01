Menu
Adele Sandrock
Date of Birth
19 August 1863
Age
74 years old
Zodiac sign
Leo
Date of death
30 August 1937
Actor type
Comedy actress

Filmography

Genre
Year
Frühjahrsparade 6.3
Frühjahrsparade Frühjahrsparade
Comedy 1934, Hungary / Austria / Germany
