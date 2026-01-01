Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Margarita Chudinova
Margarita Chudinova
Kinoafisha
Persons
Margarita Chudinova
Margarita Chudinova
Margarita Chudinova
Actor type
Romantic hero
Popular Films
7.2
The Little Mermaid
(1976)
Tickets
Filmography
Genre
All
Family
Musical
Romantic
Year
All
1976
All
1
Films
1
Actor
1
7.2
The Little Mermaid
Rusalochka
Romantic, Family, Musical
1976, USSR / Bulgaria
Tickets
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree