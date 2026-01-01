Menu
Margarita Chudinova

Actor type
Romantic hero

The Little Mermaid 7.2
The Little Mermaid (1976)

Filmography

Genre
Year
The Little Mermaid 7.2
The Little Mermaid Rusalochka
Romantic, Family, Musical 1976, USSR / Bulgaria
