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Nikita Yuranov
Nikita Yuranov
Kinoafisha
Persons
Nikita Yuranov
Nikita Yuranov
Nikita Yuranov
Actor type
Romantic hero
,
Dramatic actor
,
Horror actor
Popular Films
6.1
Devochka Nina i pokhititeli pianino
(2023)
5.5
Dark Spell
(2020)
0.0
Po veleniyu serdca
(2022)
Filmography
6.1
Devochka Nina i pokhititeli pianino
Devochka Nina i pokhititeli pianino
Children's, Family, Sci-Fi
2023, Russia
Watch trailer
Po veleniyu serdca
Romantic
2022, Russia
5.5
Dark Spell
Privorot. Chernoe venchanie
Horror
2020, Russia
Watch trailer
Semejnye obstoatelstva
Drama, Romantic,
2017, Russia
Pritvorshchiki
Drama, Comedy, Romantic
2016, Russia
Semeynye obstoyatelstva
Semeynye obstoyatelstva
Romantic
2016, Russia
Slishkom krasivaya zhena
Drama, Romantic,
2015, Russia
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